Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela nona vez

247 - O argentino Lionel Messi, do PSG e da seleção nacional, venceu o prêmio FIfa The Best nesta segunda-feira (27), o que significa que ele é o melhor jogador do planeta.

Messi desbancou os franceses Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Karim Benzema, do Real Madrid, para tornar-se o melhor do mundo pela nona vez.

Messi ganhou a Bola de Ouro sete vezes e conquistou o prêmio da FIFA– inaugurado em 2016 após a separação da entidade com os organizadores da Bola de Ouro, a France Football –uma vez em 2019.

A espanhola Alexia Putellas foi eleita a melhor jogadora de futebol de 2022 pela entidade. Vencedora em 2021, ela recebeu o seu segundo prêmio The Best.

O polonês Marcin Oleksy recebeu o Prêmio Puskás 2022, dado ao autor do gol mais bonito no mundo, desbancando o brasileiro Richarlison e o francês Payet.

