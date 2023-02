Messi é finalista do prêmio The Best da Fifa, ao lado de Mbappé e Benzema

Messi pode receber o prêmio The Best pela segunda vez. Ele liderou a Argentina ao terceiro título da Copa do Mundo, com vitória sobre a França de Mbappé na final no Catar em 2022 edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O atacante argentino Lionel Messi está entre os finalistas do prêmio de melhor jogador masculino do mundo concedido pela Fifa, ao lado do seu companheiro de Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, e do atacante do Real Madrid, Karim Benzema, anunciou a entidade mundial do futebol nesta sexta-feira.

Messi pode receber o prêmio The Best pela segunda vez. Ele liderou a Argentina ao seu terceiro título da Copa do Mundo, com vitória sobre a França de Mbappé na final no Catar ano passado, marcando sete gols durante o torneio e ganhando sua segunda Bola de Ouro de melhor jogador do Mundial.

Mbappé, artilheiro da Copa do Mundo, e Karim Benzema, o vencedor da Bola de Ouro de 2022, outro prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela revista France Football, estão pela primeira vez entre os três finalistas.

A meia espanhola Alexia Putellas pode ser eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa pelo segundo ano seguido, apesar de estar afastada dos gramados desde julho com lesão no joelho.

A atacante Beth Mead também está indicada, após liderar a Inglaterra ao título da Eurocopa de 2022, como artilheira e craque do torneio.

A atacante norte-americana Alex Morgan, finalista em 2019, completa a lista.

Os vencedores serão anunciados em 27 de fevereiro durante uma cerimônia em Paris.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.