Messi faz campanha para filme de Darín que concorre ao Oscar e expõe o terror da ditadura argentina

Mais do que expressar a sua admiração por Darín, de quem é amigo, Messi também posiciona-se politicamente contra a ditadura edit

Apoie o 247

ICL

247 - Lionel Messi postou um story no Instagram onde cumprimentou Ricardo Darín e elogiou seu último trabalho, candidato a melhor filme estrangeiro no Oscar: “Que grande filme 1985 com Ricardo Darín e indicado ao Oscar, vamos para o terceiro!”

“Argentina, 1985” é inspirado na história real dos promotores Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo, uma dupla que ousou investigar e processar a sangrenta ditadura militar argentina, em 1985.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.