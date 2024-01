Messi vence prêmio de melhor jogador de futebol masculino do mundo

Evento realizado em Londres entregou o prêmio The Best da Fifa, mas o argentino não compareceu edit

247 - O atacante argentino do Inter Miami Lionel Messi ganhou o prêmio de melhor jogador da FIFA na temporada de 2023. Outros finalistas foram o norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City, e o francês Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain.

Messi não compareceu ao evento realizado nesta segunda-feira (15) em Londres, porque aparentemente não queria interromper a pré-temporada com seu time. Os outros dois finalistas também não compareceram. O atacante ganhou o prêmio The Best de melhor jogador do ano em 2019 e 2022.

O intervalo considerado para avaliação do Fifa The Best abrangeu de 19 de dezembro de 2022, um dia após a final da Copa do Mundo, até 20 de agosto de 2023.

🔎 Lionel Messi é o vencedor do prêmio FIFA The Best 2023! 🇦🇷🐐



⚔️ 32 jogos

⚽️ 24 gols (!)

🅰️ 8 assistências

⏰ 89 mins p/ participar de gol (!)

🔑 83 passes decisivos (!)

🛠 20 grandes chances criadas (!)

💨 105 dribles certos (64%!)

💯 Nota Sofascore 7.88

🏆 2 títulos pic.twitter.com/SF0aLt2sL2 continua após o anúncio January 15, 2024

