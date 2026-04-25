Militão passará por cirurgia e está fora da Copa do Mundo

247 - O zagueiro Éder Militão não disputará a próxima Copa do Mundo após sofrer uma nova lesão muscular na coxa esquerda. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal espanhol As, que aponta a necessidade de cirurgia como medida para evitar recorrências do problema físico.

De acordo com a publicação, a decisão pelo procedimento cirúrgico foi tomada após exames detalhados indicarem comprometimento no bíceps femoral — a mesma região que já havia afastado o defensor dos gramados por cerca de quatro meses recentemente.

A lesão ocorreu na última terça-feira (21), durante a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Alavés. Na ocasião, Militão deixou o campo após sentir dores na coxa esquerda, o que imediatamente gerou preocupação tanto no clube espanhol quanto na comissão técnica da Seleção Brasileira.

Dois dias depois, o Real Madrid confirmou, por meio de boletim médico, a lesão muscular no bíceps femoral. Inicialmente, a expectativa era de que o jogador ficasse afastado por aproximadamente cinco semanas. No entanto, o risco elevado de recaída levou à escolha por uma intervenção cirúrgica, considerada a alternativa mais segura a longo prazo.

Com isso, o tempo de recuperação deve variar entre quatro e cinco meses, o que inviabiliza sua participação no Mundial. A ausência representa uma baixa significativa para o técnico Carlo Ancelotti, que vê em Militão um dos seus atletas mais confiáveis e versáteis, capaz de atuar tanto na zaga quanto na lateral-direita.

A lesão também impacta diretamente o planejamento da Seleção Brasileira, cuja convocação final está prevista para o dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em partida marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Sem Militão, a comissão técnica deverá buscar alternativas para recompor o sistema defensivo, enquanto acompanha a recuperação do jogador, que agora inicia mais um período delicado de reabilitação em sua carreira.