Moradores de Juazeiro pedem retirada de estátua de Daniel Alves

247 - Moradores da cidade de Juazeiro, no sertão da Bahia, estão exigindo que a prefeitura remova a estátua em homenagem ao jogador de futebol Daniel Alves. O pedido surge na esteira da condenação do atleta, na última quinta-feira (22), pelo estupro de uma jovem espanhola em dezembro de 2022.

Segundo o Metrópoles, a prefeitura emitiu uma nota oficial informando que, neste primeiro momento, não planeja retirar a estátua e que está preocupada com demandas mais urgentes. A estátua, erguida em 2020 para celebrar a conexão de Daniel Alves com a cidade onde nasceu, já foi alvo de vandalismo em pelo menos duas ocasiões desde que o lateral foi preso em janeiro de 2023.

