Morre Adriano Gomes de Lima, lenda da natação paralímpica brasileira

247 - O ex-nadador Adriano Gomes de Lima morreu neste sábado (7), aos 52 anos, encerrando uma trajetória que o colocou entre os maiores nomes do esporte paralímpico brasileiro. Potiguar, ele construiu uma carreira marcada por regularidade em alto nível e por resultados expressivos ao longo de duas décadas de competições internacionais.

A informação é CNN Brasil, que informou que o atleta tratava um sarcoma, tipo de câncer ósseo, desde 2024. A morte comoveu a comunidade esportiva e reacendeu homenagens ao nadador que ajudou a consolidar a presença do Brasil nas piscinas paralímpicas.

Adriano fez história ao participar de seis edições dos Jogos Paralímpicos — Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016 — um feito raro mesmo entre atletas de elite. Nesse período, acumulou nove medalhas: uma de ouro, cinco de prata e três de bronze, resultados que o colocam entre os principais medalhistas paralímpicos do país.

Mais do que os pódios, a carreira do potiguar ficou marcada pela longevidade e pela capacidade de se manter competitivo em diferentes ciclos olímpicos. Ao atravessar mudanças de gerações e de estruturas do esporte, Adriano foi referência para atletas mais jovens e símbolo de perseverança no alto rendimento.

O reconhecimento institucional veio também fora das piscinas. Em 2025, ele foi homenageado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) durante as comemorações dos 30 anos da entidade, em razão de sua contribuição para o desenvolvimento do paradesporto no país e do papel que desempenhou na popularização da modalidade.

A morte de Adriano Gomes de Lima deixa uma lacuna no esporte brasileiro, mas seu legado permanece nos resultados, na história construída ao longo de seis Jogos Paralímpicos e na inspiração que ofereceu a gerações de atletas que veem no esporte um caminho de superação e excelência.