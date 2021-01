Morre Alex Apolinário, quatro dias após parada cardiorrespiratória em campo

Por Agência Brasil - Rio de Janeiro

O jogador brasileiro Alex Apolinário não resistiu à parada cardiorrespiratória que sofreu no último domingo (3) e faleceu nesta quinta-feira (8), em Portugal. O meia, de 24 anos, defendia o clube português Alverca, que publicou uma nota no Instagram comunicando a morte cerebral do atleta.

"Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã.O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas", disse o clube português.

O jogador teve a parada cardíaca aos 27 minutos da primeira etapa do duelo entre Alverca e UFC Almerim, domingo passado. Ele chegou a ser reanimado com ajuda de um desfribilador, e depois foi encaminhado pelos bombeiros ao hospital local.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Alex Apolinário chegou ao Alverca, clube da terceira divisão do Campeonato Português, no início de 2019. No Brasil, teve passagens por Cruzeiro, último clube que atuou no país, Botafogo-SP e Athletico-PR. Pelas redes sociais, os clubes prestaram homenagens ao jogador.

Cruzeiro Esporte Clube lamenta a morte de Alex Apolinário.



Desejamos força e serenidade à família e aos amigos de Alex neste momento delicado 🙏https://t.co/kMG0guc2FI pic.twitter.com/gZeM79gUqT — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 7, 2021

Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de Alex Apolinário, campeão do Paranaense de 2018.

Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares neste momento difícil. — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) January 7, 2021

