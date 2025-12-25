Morre, aos 18 anos, a ginasta paranaense Isabelle Marciniak

247 - Morreu, aos 18 anos, a ginasta paranaense Isabelle Marciniak, uma das promessas da ginástica rítmica brasileira. A morte foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica (FPRG), que divulgou nota oficial sobre o falecimento. As informações foram inicialmente publicadas pelo g1.

Natural de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, Isabelle destacou-se precocemente no esporte. Em 2021, aos 14 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, tornando-se campeã no individual geral. Na mesma competição, brilhou também no aparelho bola e garantiu a prata na fita, resultados que reforçaram seu talento e projeção no cenário nacional.

Em 2023, já no trio adulto, a jovem alcançou mais um título expressivo ao vencer o Paranaense de conjuntos. Pouco tempo depois, interrompeu a carreira para iniciar tratamento contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático e compromete células responsáveis pela defesa do organismo.

Segundo a FPRG, Isabelle integrava atualmente a equipe de ginástica rítmica do Clube Agir, em Curitiba. A federação prestou homenagem pública à atleta e ressaltou a importância de sua trajetória. Em nota, afirmou: "Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação".

O velório da ginasta será realizado nesta quinta-feira (25), no Cemitério Jardim Independência, em Araucária, onde também ocorrerá o sepultamento.

A morte precoce de Isabelle Marciniak interrompe a trajetória de uma jovem atleta talentosa, admirada por treinadores, colegas e por toda a comunidade da ginástica rítmica paranaense, que agora se despede de uma de suas mais brilhantes representantes.