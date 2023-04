Morre aos 88 anos Robson Gracie, um dos maiores defensores e divulgadores do jiu-jítsu

Apoie o 247

247 - Morreu na noite de sexta-feira (28), no Rio de Janeiro, Robson Gracie, aos 88 anos. A notícia do falecimento do Grande Mestre de jiu-jítsu foi confirmada por Kyra Gracie, neta do ex-lutador, através de suas redes sociais. A causa da morte ainda não é conhecida.

Reportagem do Glogo Esporte relembra que Robson foi um dos grandes expoentes da família Gracie e um dos maiores defensores e divulgadores do jiu-jítsu. Ele nasceu em 1935 e foi o segundo filho de Carlos Gracie, patriarca da família. Nos anos 1950, seguiu os passos do tio Hélio Gracie e do irmão Carlson e estreou no Vale-Tudo, com vitória sobre Artur Emídio. Mais tarde, venceria também Valdo Santana, irmão de Valdemar Santana, arquirrival de Hélio e Carlson.

Robson também teve notório envolvimento na política. Sua notoriedade no jiu-jítsu o levou a ser contratado como guarda-costas de Leonel Brizola, à época deputado federal do estado da Guanabara e cunhado do então presidente João Goulart. Após o golpe militar de 1964, foi preso por 64 dias e torturado, até ser liberado por intervenção de seu tio Hélio. No entanto, Robson apoiou Jair Bolsonaro nas eleições de 2018.

