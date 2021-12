Morre Dorval, um dos maiores ídolos da história do Santos FC

Apoie o 247

247 - Faleceu neste domingo (26) um dos maiores ídolos da história do Santos FC, o ex-atacante Dorval. Aos 86 anos de idade, ele estava internado na Casa de Saúde de Santos com quadro clínico delicado, com muita tosse. A informação foi confirmada pela sobrinha do ex-jogador, Sandra.

Entre suas conquistas, estão o bicampeonato da Libertadores e o bi mundial de 62 e 63, os brasileiros de 61, 62, 63, 64 e 65, e os paulistas de 58, 60, 61, 62, 64 e 65. Fez 612 jogos com a camisa do peixe, a quinta maior participação entre todos os jogadores, e marcou 194 gols, sendo o sexto maior artilheiro da história do Peixe.

O velório será no Salão de Mármore da Vila Belmiro, em horário ainda não divulgado. O clube decretou sete dias de luto.

