Morre Gerd Müller, um dos grandes nomes da história do futebol alemão

247 - Gerd Müller, um dos grandes nomes da história do futebol alemão, morreu na manhã deste domingo (15), aos 75 anos. A informação foi confirmada pelo Bayern de Munique.

"Hoje, o mundo do FC Bayern está parado. O recordista do campeonato alemão e toda a sua base de fãs lamentam Gerd Müller, que morreu na manhã de domingo aos 75 anos", escreveu o perfil do clube no Twitter.

Em 2015, Müller foi diagnosticado com Alzheimer.

"A notícia da morte de Gerd Muller nos afeta profundamente. Ele é uma das maiores lendas da história do Bayern, suas conquistas são incomparáveis e farão parte da história do clube e do futebol alemão. Como jogador e pessoa, Muller representa como nenhum outro o Bayern e seu desenvolvimento como um dos maiores times do mundo", disse Olvier Kahn, CEO da equipe bávara. (Com informações do LANCE!).

