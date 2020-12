Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, adversário do Brasil na Copa de 1982

Informação é do jornal italiano Gazzetta dello Sport. Campeão mundial, ele marcou os três gols da Itália na vitória por 3 a 2 contra a seleção brasileira edit

247 - O ex-atacante italiano Paolo Rossi morreu nesta quarta-feira (9), aos 64 anos, informa a imprensa italiana.

A notícia saiu na emissora de TV RAI e depois no site do jornal Gazetta dello Sport. Ainda não há informações sobre as circunstâncias da morte.

Eternizado como algoz da seleção brasileira por ter marcado os três gols contra a seleção brasileira na Copa de 1982, o ex-jogador da Juventus foi campeão e artilheiro do Mundial da Espanha, com seis gols.

O conhecimento liberta. Saiba mais