Morre pastor que realizava cultos no Corinthians

247 - O pastor Vagner Lopes, que realizava cultos no Corinthians, morreu após ser vítima de um infarto fulminante, de acordo com informação publicada pelo portal G1. O goleiro Cássio prestou homenagens ao religioso.

"Ontem fui surpreendido com a triste notícia da partida desse grande homem de Deus! Tenho a certeza que você está onde você mais queria era estar: ao lado do Pai! E tenho a certeza também de que Ele está orgulhoso do legado que o Pastor deixou aqui na terra!", escreveu o goleiro Cássio no Instagram.

"Obrigado por nos levar a palavra e cumprir com a sua missão, meu irmão! Você foi um exemplo de homem, pai e marido. Obrigado por tudo, Pastor Vagner! Que Deus abençoe e proteja a sua família nesse momento de dor! Descanse em Paz", acrescentou.

