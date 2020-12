Morre Renê Weber, ex-jogador e auxiliar técnico, vítima da Covid-19

247 - Morreu às 5h50 desta quarta-feira (16) o ex-jogador de futebol e auxiliar técnico Renê Weber. O profissional estava internado no Rio de Janeiro há mais de duas semanas em razão da Covid-19.

Nos últimos quatro meses, Weber atuou como auxiliar de Paulo Autuori no Botafogo. A dupla foi demitida em outubro após reunião com a diretoria. Ele também treinou a Seleção Brasileira sub-20 e foi coordenador técnico do São Paulo. Como auxiliar, trabalhou ainda no Cruzeiro, Flamengo, Santos, Vasco e Atlético-MG.

Quando atleta, Weber jogou pelo Internacional e Fluminense, além de outros clubes.

