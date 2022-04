Morre Rincón, ídolo do Corínthians, time em que foi campeão mundial

Apoie o 247

ICL

247 - Morreu nesta quinta-feira (13), aos 55 anos, Freddy Rincón, ídolo do Corinthians, time em que conquistou o título de campeão mundial, em 2000. Ele fez parte daquela que é considerada a grande geração de jogadores de futebol da Colômbia.

Rincón não resistiu aos ferimentos em um grave acidente de carro. O veículo em que estava o ex-atleta se chocou com um ônibus na madrugada de segunda-feira (11), em Cali, no bairro de San Fernando.

Rincón recebeu homenagens de diversos clubes por que passou. Ele iniciou a carreira em equipes da Colômbia, destacando-se no Independiente Santa Fe e no América de Cali, na virada da década de 1980 para a de 1990. Chegou ao Palmeiras em 1994, em sua primeira parada no Brasil, país em que viveria seus melhores momentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 1997 passou a jogar no Corinthians, time com o qual mais se identificou e conquistou seus mais importantes títulos. Em 1998, quando conquistou o Campeonato Brasileiro pela primeira vez, passou a formar com Vampeta, Ricardinho e Marcelinho um meio-campo histórico alvinegro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Campeão paulista em 1999 –título que já havia obtido duas vezes no Palmeiras–, o colombiano herdou a faixa de capitão do zagueiro paraguaio Gamarra, que deixou o time após o triunfo estadual. Foi com a tarja no braço que ergueu a taça do Brasileiro de 1999 e viveu a cena que marcou sua carreira, no Mundial de Clubes de 2000, destaca reportagem da Folha de S.Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nada supera a hora em que levantei a taça de campeão do mundo. Foi inesquecível. No instante em que você pega o troféu, vem um sentimento de alívio. Você pensa assim: ‘Ufa, foi sofrido, mas o dever está cumprido’", disse, em 2011, em entrevista à Gazeta Esportiva.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE