Mulher de ex-craque da seleção e atual comentarista da TV diz que ex-jogador terá filho com amante e anuncia separação

247 - Longe dos gramados desde 2021 e hoje comentarista da ESPN, Luís Fabiano foi exposto pela então mulher, Juliana Paradela, nas redes sociais. Segundo ela, o ídolo do São Paulo terá uma filha fora do casamento. Em uma mensagem cheia de ironia, Juliana também anunciou que eles se separaram após a bomba.

"Hoje pela manhã recebi a notícia que minhas filhas vão ter uma irmã! Filha do meu EX marido @luisfabianooficial com sua amante!! Acabei de dar a notícia para nossas filhas e família. PARABÉNS PAPAI FABULOSO!!!", escreveu ela nesta quinta-feira (09), no Instagram.

Giovanna Clemente também foi às redes sociais e confirmou que o pai terá uma outra filha fora do casamento. A jovem de 19 anos ainda expôs a mulher com quem o ex-atacante se relacionou ao trair a mãe Juliana Paradela.

De acordo com o portal Lance, com Juliana, com quem é casado desde 2005, Luis Fabiano teve também Gabriela, de 16 anos, e Guilie, de 10. Como jogador, o ex-atacante vestiu as camisas de São Paulo, Ponte Preta, Vasco da Gama, Sevilla, Rennes, Porto e Tianjin Quanjian, da China.

