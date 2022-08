'Na noite de SP, é muito policial armado', diz segurança de show em que Leandro Lo foi morto. Seis pessoas entraram com armas

De acordo com Moisés Amorim, seis pessoas estavam armadas em um show no Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo, onde lutador Leandro Lo foi morto foi morto por um policial edit

247 - O chefe da segurança do evento em que o lutador Leandro Lo foi morto com um tiro na cabeça, Moisés Amorim, informou que seis das cerca de 1.500 pessoas em um show no Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo, se apresentaram como policiais ou agentes de segurança pública. O campeão de jiu-jitsu foi morto por um policial na noite de sábado (6). "Na noite de São Paulo, é muito policial armado", disse. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (10) pelo portal G1.

Os policiais fizeram um cadastro e entraram portando armas de fogo no local. De acordo com o chefe de segurança, 40 vigilantes estavam trabalhando no show do Pixote no Clube Sírio.

Para Rafael Alcadipani, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), "agentes públicos que demonstram desequilíbrio emocional devem ser rapidamente retirados das ruas, perder suas armas de fogo e passar por um tratamento psicológico adequado". Mas a lei federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, libera o porte de armas para policiais, mesmo de folga.

O chefe de segurança do evento, Moisés Amorim, disse não concordar com essa determinação legal. Ele disse que viu, em 15 anos, diversas agressões por policiais de folga. "Eu mesmo já levei coronhada de policial em um evento. Fui intervir em uma confusão, o cara sacou a arma e levei uma coronhada na cara, mas poderia ter sido um tiro", declarou.

