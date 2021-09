Neto fala em deixar a Band para entrar na política: "senador, pode ser?"

Ex-jogador e apresentador do Donos da Bola, Neto não especificou se pretende concorrer ao cargo político nas eleições de 2022 edit

Por Juliana Barbosa, Metrópoles - O apresentador Neto, do programa Os Donos da Bola, revelou que pode deixar a Band em breve, visando embarcar no mundo político. Em seu canal do YouTube, ele afirmou que cogita se candidatar ao cargo de senador.

“Nunca pensei em entrar para a política. Sempre achei que não ia acontecer. Mas, do jeito que está o mundo, a gente, talvez sim. Um senador, pode ser?”, afirmou o ex-jogador. Ele, no entanto, não especificou se pretende concorrer nas eleições de 2022.

Leia a íntegra no Metrópoles.

