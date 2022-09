Neymar defende Vini Jr., alvo de racismo na Espanha

Apoie o 247

Reuters – Neymar e outros jogadores brasileiros saíram em defesa de Vinicius Jr., nesta sexta-feira (16), após o atacante do Real Madrid (Espanha) ser aconselhado a moderar a forma como comemora seus gols.

Vinicius começou bem a temporada com cinco gols e três assistências em todas as competições, mas tem enfurecido os adversários do Campeonato Espanhol com suas comemorações, que incluem dançar perto da bandeira de escanteio.

O jogador de 22 anos tem sido duramente criticado na Espanha. No entanto, seu companheiro de seleção brasileira Neymar, que joga no PSG (França), o encorajou a se expressar.

“Drible, dance e seja você! Feliz do jeito que é [...]. Vai pra cima meu garoto! Próximo gol bailamos”, escreveu Neymar no Instagram.

O veterano zagueiro Thiago Silva também disse a Vinicius para continuar dançando: “Não permita que ninguém tire sua felicidade, isso não é falta de respeito”.

Um comentarista de um programa de futebol espanhol afirmou que Vinicius não respeita seus adversários com as comemorações, comparando seu comportamento ao de um macaco, declaração que imediatamente provocou reações nas redes sociais ao ser interpretada como racista.

O comentarista Pedro Bravo depois esclareceu no Twitter que usou a expressão “macaco” para dizer que Vinicius estava “fazendo coisas estúpidas”.

“Quero esclarecer que usei mal a expressão ‘macaco’ para qualificar a dança de comemoração dos gols que Vinicius faz, fiz isso de maneira metafórica”, afirmou.

“Como minha intenção não era ofender ninguém, peço sinceras desculpas. Sinto muito”, declarou.

Vinicius também recebeu apoio da lenda do futebol brasileiro Pelé: “O futebol é alegria. É uma dança. É mais que isso. É uma verdadeira festa. Apesar de que, infelizmente, o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo todos os dias desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes e respeitados”.

