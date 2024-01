Neymar 'ignora' morte de Zagallo e é detonado nas redes

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A ausência de um comentário do atacante Neymar nas redes sociais sobre a despedida de Zagallo, morto na última sexta-feira, aos 92 anos, não passou despercebida pelos seguidores. Ativo na internet, Neymar fez questão de não mencionar o ídolo do futebol em nenhuma postagem. Neymar inclusive já repetiu o famoso bordão 'vão ter que me engolir' em 2016, após vencer as Olimpíadas do Rio.

“Neymar ignorou a morte de Zagallo, pois eles não habitam a mesma história. O Velho Lobo foi e é uma lenda. Neymar nunca deixou de ser um moleque”, disse um internauta.

continua após o anúncio

“O craque do Tik tok,nem teria argumentos para homenagear o Zagallo,já que só sabe apoiar quem não presta”, comentou outra internauta.

“Morre um cara do tamanho do Zagallo e o Neymar não presta uma homenagem. É totalmente alheio a história da seleção brasileira”, criticou outro usuário do Twitter/X.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: