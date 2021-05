Neymar nega acusações de abuso sexual por funcionária da Nike

247 - O atacante Neymar negou nests sexta-feira (28) as acusações de abuso sexual feitas por uma funcionária da Nike nos Estados Unidos. A informação é do portal Band News

O caso foi revelado nesta quinta-feira (27) pelo jornal The Wall Street Journal e teria levado ao encerramento do contrato do atleta com a fornecedora de material esportivo no ano passado, oito anos antes do previsto.

A Nike disse à publicação que Neymar se recusou a colaborar com a investigação que terminou sem concluir se o brasileiro cometeu algum crime.

Segundo a reportagem, a funcionária disse que o jogador tentou forçá-la a fazer sexo oral em um quarto de hotel onde estavam para um evento da marca em 2016, em Nova York. Neymar ainda teria tentado impedi-la de deixar o quarto e corrido nu pelos corredores do hotel atrás dela.

