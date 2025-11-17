Neymar pai compra direitos da marca Pelé em acordo milionário

247 - A NR Sports, empresa comandada por Neymar da Silva Santos, o Neymar pai, fechou a compra da marca Pelé em um acordo milionário que promete reposicionar comercialmente o legado do maior ídolo do futebol brasileiro.

Segundo o UOL, o negócio foi fechado por aproximadamente US$ 18 milhões — valor equivalente a cerca de R$ 95 milhões na cotação atual. Embora o montante não tenha sido confirmado oficialmente, fontes ligadas à operação afirmam que o acordo envolve a transferência ampla dos direitos comerciais vinculados ao nome, imagem e acervo histórico de Pelé, bem como o licenciamento de futuros produtos associados ao Rei do Futebol.

A negociação avançou com rapidez porque, desde a morte de Pelé em 29 de dezembro de 2022, a marca vinha sendo pouco explorada. A empresa americana Sport 10, então detentora dos direitos, baseava quase toda a estratégia comercial em aparições presenciais do próprio ídolo em eventos — algo que se tornou inviável após o falecimento. O cenário abriu espaço para a proposta da NR Sports, que buscava ampliar o alcance do portfólio sob sua gestão.

Os novos planos comerciais deverão ser divulgados após o anúncio oficial. A expectativa é que a NR Sports adote uma estratégia mais agressiva de reposicionamento internacional da marca Pelé, levando produtos, narrativas e projetos ligados ao Rei a novos mercados.O acordo, considerado um dos maiores já realizados envolvendo direitos de imagem de um atleta brasileiro falecido, marca um novo capítulo na preservação e na expansão do patrimônio cultural que Pelé representa. O anúncio na data simbólica de seu milésimo gol reforça a intenção de homenagear o ídolo e, ao mesmo tempo, estabelecer um plano de negócios de longo prazo para manter sua história ativa e valorizada globalmente.