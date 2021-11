Neymar sofre lesão e sai chorando de jogo do PSG (vídeo)

O atacante brasileirou virou o tornozelo esquerdo ao escapar de um carrinho do adversário edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O atacante brasileiro Neymar Jr. sofreu uma lesão neste domingo (28) e deixou o campo de maca e chorando durante o jogo entre sua equipe, o Paris Saint-Germain (PSG), e o Saint-Étienne.

O brasileiro torceu o tornozelo esquerdo poucos minutos do final da partida.

A lesão ocorreu em um lance com o francês Yvann Maçon, que tentou um carrinho no meio-campo. Neymar pulou e escapou de um impacto direto, mas pisou no adversário na aterrissagem.

PUBLICIDADE

🚨CENAS FORTES!

Neymar torceu feio o tornozelo, aparentemente será mais uma lesão na conta do camisa 10, que não seja tão grave 🙏🏼😔pic.twitter.com/PyIjV9O8zt — Camisa 77 (@_camisa77) November 28, 2021

Pelo Instagram, Neymar se manifestou: "bora recuperar, infelizmente esses contratempos fazem parte da vida de um atleta. Agora é o que tem, levantar a cabeça e 'vamo que vamo'. Voltarei melhor e mais forte".

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE