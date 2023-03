Neymar vai passar por cirurgia no tornozelo e não joga mais na temporada

Em comunicado, PSG informou que cirurgia vai reparar os ligamentos do tornozelo e Neymar ficará afastado por pelo menos três meses edit

Reuters - O atacante Neymar, do Paris St. Germain, não jogará mais pelo resto da temporada porque precisará passar por uma cirurgia para reparar os ligamentos do tornozelo e ficará afastado por pelo menos três meses, anunciou o clube do campeonato francês nesta segunda-feira.

Neymar, que tem 13 gols e 11 assistências na liga francesa nesta temporada, não joga desde a vitória por 4 x 3 sobre o Lille, no mês passado, tendo ficado de fora dos dois últimos jogos do PSG.

"Neymar Jr. teve vários episódios de instabilidade no tornozelo direito nos últimos anos", disse o PSG em comunicado.

"Após sua última entorse, sofrida em 20 de fevereiro, a equipe médica... recomendou uma operação de reparação ligamentar para evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade", diz a nota do clube. "Espera-se um prazo de três a quatro meses antes de seu retorno aos treinos."

O PSG disse que Neymar se submeterá à cirurgia em Doha.

O clube parisiense lidera o campeonato com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Olympique de Marseille. A equipe enfrenta o Bayern de Munique na quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões para tentar reverter uma derrota por 1 x 0 para os alemães na partida de ida.

