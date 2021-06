Nicolelis protesta contra Copa América no País: brasileiros têm que pressionar jogadores

247 - O médico Miguel Nicolelis, um dos maiores cientistas do mundo, protestou contra a notícia de que o Brasil sediará a Copa América, conforme anunciou o governo brasileiro nesta terça-feira (1º) e fez um apelo para que os brasileiros pressionem os jogadores.

“Brasileiros têm que encher as redes sociais de jogadores brasileiros e estrangeiros com pedidos para que suas seleções boicotem a Copa América porque o povo brasileiro não quer que esta competição seja realizada no Brasil em nenhuma hipótese. Jogadores precisam saber o que se passa aqui”, postou Nicolelis no Twitter.

Ao confirmar que o Brasil será sede do torneio de futebol em meio à pandemia, que já registrou mais de 450 mil mortes por Covid-19, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, ainda disse que “venceu a coerência” e que o País não poderia “virar as costas para um campeonato tradicional como este”.

“Os jogadores brasileiros e o técnico da seleção brasileira não vão se pronunciar sobre a decisão criminosa do governo brasileiro e da CBF de promover uma competição internacional esportiva num país onde 2500 pessoas morrem diariamente por causa de uma pandemia fora de controle?”, indagou ainda o cientista.

