"Ninguém foi um rei tão amado", diz Dilma Rousseff sobre Pelé

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff lamentou a morte do rei do futebol e um dos maiores atletas da história, Pelé, que morreu nesta quinta-feira aos 82 anos.

"Obrigada, Pelé! Obrigada pelos sorrisos que proporcionou. Pelas lágrimas de emoção. Pelos gritos de gol. Obrigada pelas alegrias que deu ao povo brasileiro e aos povos do mundo. Ninguém foi um rei tão amado. Transmito às brasileiras e brasileiros e à sua família meu imenso pesar", afirmou Dilma pelo Twitter.

Pelé foi internado em novembro para reavaliar a quimioterapia e realizar tratamento de uma infecção respiratória, após ter sido submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon em 2021.

Desde então, o estado de saúde do ex-jogador se agravou, e uma progressão do câncer passou a requerer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca de Pelé, que acabou não resistindo.

Único jogador da história a vencer três vezes a Copa do Mundo, Pelé é o brasileiro mais conhecido e mais homenageado no mundo.

Nos últimos anos Pelé vinha sofrendo com diversos problemas de saúde, entre eles uma cirurgia no quadril que fez com que não pudesse caminhar sem auxílio e que reduziu significativamente suas aparições públicas.

Hospitalizado durante a recente Copa do Mundo do Catar, Pelé recebeu de várias homenagens ao longo do torneio, incluindo um bandeirão com sua imagem em meio à torcida da seleção brasileira e uma faixa carregada pelos jogadores da seleção. Em suas redes sociais, publicou comentários sobre o Mundial, como uma mensagem a Neymar após a eliminação brasileira e uma mensagem de parabéns à campeã Argentina.

Obrigada, Pelé!

Obrigada pelos sorrisos que proporcionou.

Pelas lágrimas de emoção.

Pelos gritos de gol.

Obrigada pelas alegrias que deu ao povo brasileiro e aos povos do mundo.

Ninguém foi um rei tão amado.

Transmito às brasileiras e brasileiros e à sua família meu imenso pesar. December 29, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.