Nome de Rogério Ceni ganha força para comandar gigante do futebol brasileiro

247 - O técnico Rogério Ceni é um dos favoritos para treinar o Santos (SP) principalmente após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro (MG) no último sábado (6) no Mineirão. Rogério Ceni foi dispensado do São Paulo no mês passado.

O treinador Odair Hellmann está sendo cobrado por resultados melhores. O Santos ocupa a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, três posições acima da zona de rebaixamento.

O alvinegro também caiu na fase de grupos do Paulistão.

