Nome de Zidane ganha força para comandar a seleção brasileira, diz jornal francês

O jornal "L'Équipe" destaca que a CBF cogita a contratação do ex-craque francês para ser o treinador da seleção edit

247 - A Confederação Brasileira de Futebol está de olho em Zinedine Zidane para ocupar o lugar de Tite, à frente da seleção brasileira de futebol. A notícia foi publicada pelo jornal francês "L'Équipe". Segundo a matéria, depende do treinador, que ainda aguarda a decisão da seleção da França.

Zidane vive a expectativa de assumir a seleção da França. Porém, rumores surgiram de que o técnico Didier Deschamps iria renovar com seu país até 2026 para disputar a próxima Copa do Mundo. Dessa forma, o ex-treinador do Real Madrid começa a pensar em um novo destino, informa O Globo.

O último trabalho de Zidane foi à frente do Real Madrid, antes de deixar o clube em maio de 2021.

