Nos pênaltis, Itália supera Inglaterra e é campeã da Eurocopa

247 - A Itália venceu a Inglaterra por 3 a 2 nos pênaltis, depois de um empate de 1 a 1 no tempo normal e prorrogação e conquistou a Eurocopa em pleno Estádio de Wembley.

As duas equipes entraram em campo pressionadas. Os italianos, além de não terem se classificado para ir à Copa da Rússia, ainda amargavam um jejum de 53 anos sem vencer a Eurocopa. Com o bicampeonato, igualam-se à França, ambas com dois títulos. Alemanha e Espanha venceram a competição três vezes.

A conquista da Eurocopa coroa um processo de reconstrução da Azzurra iniciado em 2018 sob o comando do técnico Roberto Mancini, que resultou em um futebol vistoso apresentado ao longo da competição.

Depois da frustração do quase, a Inglaterra segue sendo, de longe, a seleção entre as campeãs mundiais que amarga o jejum mais longo de conquistas. Desde 1966, quando os ingleses venceram a Copa do Mundo em casa, nenhum título de expressão foi conquistado.

A Inglaterra abriu o placar aos dois minutos de jogo com Luke Shaw, mas sofreu o empate no segundo tempo com um gol do zagueiro Luigi Bonucci, que empatou para a Itália em um bate-rebate na área quando faltavam apenas dez minutos para o fim do tempo regulamentar.

Após prorrogação empatada, a disputa acabou nas penalidades máximas com vitória italiana - três ingleses desperdiçaram suas cobranças e viram, dentro de casa, o troféu acabar nas mãos do adversário.

Berardi, que iniciou o jogo na reserva, foi o primeiro a bater. O atacante deslocou Pickford e abriu a contagem. Capitão inglês, Kane também balançou as redes: 1 a 1.

Belotti foi o 2° italiano a chutar e parou em Pickford, que fez grande defesa. Maguire, por sua vez, bateu no ângulo de Donnarumma: 2 a 1 para os ingleses.

Autor do gol de sua seleção com bola rolando, o experiente Bonucci suportou a pressão e converteu sua batida. Rashford, que entrou no final da prorrogação apenas para os pênaltis, acertou a trave: 2 a 2.

Bernardeschi bateu no meio do gol e recolocou a Itália em vantagem. Sancho, que também entrou nos instantes finais da partida, desperdiçou sua cobrança: 3 a 2.

O meio-campista Jorginho tinha em seus pés o título italiano, mas perdeu o pênalti após defesa milagrosa de Pickford.

Por fim, o inglês Saka, que poderia levar a decisão para as cobranças alternadas, parou em Donnarumma e viu, dentro de um Wembley calado, o troféu parar nas mãos da agora bicampeã Itália.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.