Nova camisa do Corinthians homenageia "ano dourado" de 2012

247 - O Corinthians lançou o uniforme de 2022 em homenagem ao "ano dourado" de 2012, quando conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes. Nas redes sociais, o clube dedicou a camisa às conquistas que completam dez anos.

O uniforme apresenta tons dourados nas mangas, gola e em volta do escudo. A camisa está disponível no site da Nike, fornecedora de materiais esportivos do Corinthians.

"2012. A conquista da América, do Mundo e o arrepio em viver de Corinthians. A nova camisa é uma homenagem ao ano dourado dos maloqueiros e maloqueiras", disse.

