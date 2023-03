Nova estratégia da defesa para tirar Daniel Alves da cadeia enfurece internautas

Apoie o 247

247 - Recentemente, a defesa do jogador Daniel Alves afirmou à justiça espanhola que não houve estupro, pois a relação entre o jogador brasileiro e a jovem que o acusa de abuso sexual teria sido consensual. De acordo com reportagem do jornal O Globo, para tentar comprovar esse álibi, Cristóbal Martell, o advogado de defesa, usou como argumento um relatório médico do Hospital Clínic, onde a jovem foi atendida logo após as supostas agressões sexuais.

No documento, os médicos apontam que não foram identificadas lesões vaginais típicas de relações sexuais secas ou lesões compatíveis com sexo à força. Em outras palavras, a suposta vítima estaria lubrificada no momento do suposto ato.

No entanto, especialistas afirmam que a presença de lubrificação vaginal, mesmo durante uma relação sexual, não é sinônimo de excitação.

A estratégia da defesa causou indignação nos internautas, que rechaçar a postura do jogador:

