Novo galáctico: Mbappé acerta com Real Madrid, diz jornal alemão

247 - O Real Madrid chegou a um acordo com Kylian Mbappé, 23, que se tornará o jogador mais bem pago do mundo, segundo o jornal alemão Bild. O atacante do PSG e da seleção francesa vai receber 50 milhões de euros por ano no clube espanhol.

Uma oficialização da contratação de Mbappé só será feita pelo Real após a disputa entre os clubes na Champions League, informa a ESPN. Isso porque o clube da capital espanhola encara Mbappé e o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da competição europeia nos dias 15 de fevereiro e 9 de março.

O novo galáctico tem contrato com o PSG até junho de 2022, mas não renovou.

