'O adversário joga sujo, mente, é covarde, violento. Então, no dia 2, aperta o 13', diz Casagrande em propaganda de Lula (vídeo)

Ídolo do Corinthians, Walter Casagrande gravou para a propaganda eleitoral do ex-presidente Lula: "temos condições de vencer no primeiro turno"

247 - Ídolo do Corinthians, Walter Casagrande participou do programa eleitoral do ex-presidente Lula (PT) e reforçou o coro pelo voto útil para vencer Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno.

Em referência ao bolsonarismo, Casagrande afirma que "nosso adversário joga sujo. Ele mente, ele é covarde. Ele é violento".

Em seguida, o ex-atleta afirma: "nós temos condições de vencer no primeiro turno. Sabem com quem? Com Lula!"

