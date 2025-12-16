O penalti da discórdia: pintura de Gabigol é retirada do muro da "Toca da Raposa"

247 - O Cruzeiro mandou retirar, nesta segunda-feira (15), o grafite com o rosto de Gabigol que ficava em um dos muros da Toca da Raposa I, em Belo Horizonte. A pintura foi apagada um dia após o local ser alvo de vandalismo, em meio à repercussão da eliminação do clube na semifinal da Copa do Brasil. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Funcionários do clube cobriram completamente o retrato do atacante com tinta azul, a pedido da própria diretoria. A retirada da arte não estava prevista e só ocorreu após os atos de vandalismo registrados na noite de domingo (14).

O grafite havia sido feito em janeiro, logo após a contratação de Gabigol, e retratava o camisa 9 em sua comemoração característica. A pintura ficava em um muro do complexo da Toca da Raposa I, espaço que abriga as categorias de base e o time feminino do Cruzeiro.

Após a eliminação para o Corinthians, o mural foi danificado por vândalos. O rosto do jogador foi coberto com tinta amarela e uma frase ofensiva foi escrita ao lado da imagem, o que levou o clube a decidir pela retirada definitiva do desenho.

Protagonismo negativo na semifinal

Gabigol teve participação direta no desfecho da semifinal da Copa do Brasil. Na disputa por pênaltis contra o Corinthians, o Cruzeiro vencia a série e garantiria a vaga na final caso o atacante convertesse a última cobrança. No entanto, o chute foi defendido pelo goleiro Hugo Souza, e o time paulista confirmou a classificação na sequência.

O episódio ampliou a pressão sobre o jogador, que passou a ser apontado por parte da torcida como o “vilão” da eliminação, aumentando a tensão nos arredores do clube após o fim da partida.

Manifestação do jogador

Horas depois da derrota, Gabigol se pronunciou nas redes sociais e assumiu a responsabilidade pelo erro. Em mensagem publicada no X (antigo Twitter), o atacante agradeceu o apoio dos torcedores e afirmou que pretende se fortalecer após o episódio.

"Não era a forma que merecíamos acabar o ano, depois de uma grande temporada. Obrigado nação Azul pelo apoio incondicional! Assumo minha responsabilidade e meu erro, tenho certeza que voltarei mais forte e sempre pronto para ajudar quando for necessário", escreveu o jogador.

Até o momento, o Cruzeiro não informou se o espaço onde ficava o grafite receberá uma nova intervenção artística ou permanecerá sem pintura. O clube também não comentou oficialmente sobre possíveis medidas para coibir novos atos de vandalismo em suas dependências.