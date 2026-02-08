Olimpíadas de Inverno: veja o momento que esquiadora sofre queda e é resgatada de helicóptero

247- A esquiadora norte-americana Lindsey Vonn sofreu um grave acidente durante uma prova de esqui alpino downhill nas Olimpíadas de Inverno e precisou ser retirada da pista de helicóptero. O episódio ocorreu neste domingo e foi registrado pelas transmissões oficiais do evento.

De acordo com a publicação, a atleta de 41 anos caiu em alta velocidade durante a descida, permaneceu no chão e recebeu atendimento imediato da equipe médica. A prova foi interrompida por cerca de 15 minutos para que os socorristas pudessem estabilizar a esquiadora e preparar a remoção em segurança.Imagens exibidas pela transmissão mostraram o momento em que Lindsey Vonn é cercada por profissionais de resgate, enquanto o helicóptero pousa nas proximidades da pista. Em seguida, a atleta foi colocada em uma maca e embarcada na aeronave, deixando o local sob aplausos e apreensão do público presente.

Até a última atualização da notícia, não havia informações oficiais sobre a gravidade das lesões sofridas pela esquiadora nem sobre o tempo de recuperação previsto. A organização dos Jogos informou apenas que o protocolo de emergência foi acionado conforme as normas de segurança para competições de alto risco.

O acidente ocorre em meio a uma edição marcada por incidentes nas montanhas que sediam as Olimpíadas de Inverno, incluindo registros recentes de avalanches na região. A queda de Vonn reacendeu o debate sobre os riscos das provas de velocidade e as medidas de proteção adotadas para atletas em modalidades de alto impacto.

Lindsey Vonn é uma das atletas mais conhecidas do esqui alpino e sua presença nos Jogos era vista como um dos destaques da competição. A expectativa agora é pela divulgação de um boletim médico que esclareça seu estado de saúde e os próximos passos em relação à sua participação no restante do evento.