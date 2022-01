ONG do ex-jogador bolsonarista Léo Moura recebeu R$ 41,6 milhões por meio do orçamento secreto

Mais de um terço do valor foi indicado por políticos através do orçamento secreto, utilizado pelo governo Bolsonaro para cooptar parlamentares no Congresso edit

247 - O empresário bolsonarista e ex-jogador do Flamengo Leonardo da Silva Moura, mais conhecido como Léo Moura, é o campeão de recursos repassados pela Secretaria Especial do Esporte do governo federal com o instituto que promove o treinamento de futebol para crianças e adolescentes e que leva o seu nome. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a entidade recebeu R$ 41,6 milhões por meio da indicação feita por políticos nos últimos dois anos, Deste total, mais de um terço (36,5%) foi por meio do orçamento secreto, utilizado pelo governo Jair Bolsonaro para cooptar o apoio de parlamentares no Congresso.

Segundo a reportagem, o deputado bolsonarista Luiz Lima (PSL-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), ex-presidente do Senado, foram os que mais indicaram a ONG. A quantia destinada ao Instituto Léo Moura entre 2020 e 2021 é quase o dobro do enviado à Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBD), que recebeu R$ 27,5 milhões e ocupa o segundo lugar no ranking das instituições que mais foram beneficiadas. O valor também é maior o repassado às confederações de esportes olímpicos, como a Confederação de Desportos Aquáticos (R$ 9,1 milhões), Ginástica (R$ 8,4 milhões), Vôlei (R$ 8,4 milhões) e Boxe (R$ 7,1 milhões).

O aporte de R$ 41,6 milhões em uma ONG, porém, é considerado descomunal por especialistas em gestão esportiva.” O Ministério da Cidadania, ao qual a Secretaria Especial do Esporte está vinculada, diz que os recursos foram indicações de parlamentares, com execução obrigatória, ou seja, sem que o governo pudesse escolher para quem enviar”, ressalta a reportagem.

Os R$ 41,6 milhões repassados ao Instituto Léo Moura correspondem a 11% dos R$ 374,7 milhões destinados pela Secretaria Nacional de Esportes desde 2019 para projetos esportivos. O montante é superior ao investimento feito de forma individual por 24 Estados e pelo Distrito Federal na área de esportes.

