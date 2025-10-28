Ônibus com torcedores do Flamengo tomba e deixa 46 feridos

247 - Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo rumo a Buenos Aires, na Argentina, tombou na tarde desta segunda-feira (27) na Rodovia Presidente Dutra, próximo à cidade de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro. O veículo fazia parte de uma caravana organizada para acompanhar a equipe rubro-negra na semifinal da Copa Libertadores da América.

O acidente aconteceu por volta das 17h e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros e do Samu. As imagens que circulam nas redes sociais mostram o coletivo atravessado na pista, bloqueando parte da via.

Quarenta e seis torcedores ficaram feridos

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento deixou ao menos 46 pessoas feridas: 32 em estado leve, 10 com ferimentos moderados e 4 em estado grave. Felizmente, não houve registro de mortes. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Barra Mansa e para o Hospital São João Batista, ambos na região.

O trecho da Dutra chegou a registrar cerca de sete quilômetros de lentidão no sentido São Paulo. No sentido Rio de Janeiro, o tráfego não foi interrompido. A perícia técnica esteve no local e o destombamento do veículo foi realizado por equipes da concessionária responsável pela rodovia.

Torcida organizada se pronuncia

A torcida organizada Nação 12, responsável pelo ônibus envolvido no acidente, divulgou uma nota oficial após o ocorrido. “Todos os membros da torcida e demais torcedores que estavam presentes no ônibus se encontram bem”, afirmou a entidade. O grupo informou ainda que o retorno ao Rio de Janeiro será feito assim que todos os atendimentos médicos forem concluídos.

Destino: semifinal da Libertadores

Os torcedores seguiam para Buenos Aires para acompanhar o confronto entre Flamengo e Racing, válido pela segunda partida da semifinal da Copa Libertadores da América, marcada para a próxima quarta-feira (29), às 21h30.