Ouro na canoagem olímpica, trajetória de Isaquias Queiroz teve início nos governos do PT

Atleta baiano Isaquias Queiroz iniciou a sua trajetória por meio do projeto social Segundo Tempo, do BNDES, que foi extinto em após o golpe que depôs a presidente eleita Dilma Rousseff edit

247 - Medalha de ouro na canoagem na Olimpíada de Tóquio, o atleta baiano Isaquias Queiroz iniciou a sua trajetória por meio de um projeto social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) implantado pelos governos do PT por meio do Ministério dos Esportes, assim como o Bolsa Atleta, que ainda estimula 80% dos atletas olímpicos brasileiros. O projeto Segundo Tempo BNDES, porém, foi extinto após o golpe de 2016 que depôs a presidente eleita Dilma Rousseff.

O apoio dado a esta modalidade fez com que o esporte alcançasse a marca histórica de três medalhas olímpicas, com Isaquias Queiroz e Erlon de Souza, nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Agora, em Tóquio, Isaquias fez história na noite desta sexta-feira (6) no Canal Sea Forest, ao ganhar a medalha de ouro na prova do C1 1000 metros (m) da canoagem de velocidade.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.