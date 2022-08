Pai de Leandro Lo pede justiça e desabafa em enterro do filho: 'sentimento de revolta'

Apoie o 247

ICL

247 - Leandro Nascimento, durante o enterro de seu filho, Leandro Lo, multicampeão de jiu-jitsu assassinado por um Policial Militar durante show em São Paulo, comentou sobre o sentimento de revolta com o ocorrido.

“Sentimento de revolta é absurdo né? Não tem como mensurar o acontecido, não tem como. Você está numa balada, curtindo com os amigos, lugar conhecido e vem um policial militar e faz uma besteira dessa. Isso é um absurdo, não pode existir de forma nenhuma. O país precisa pensar nessas coisas, não é dar carteirada entrar com arma e tirar a vida do meu filho assim, ficar por isso mesmo. Ele deveria nos proteger, não tirar a vida do cidadão de bem”, disse em entrevista ao LANCE!.

“Ele tinha acabado de voltar do mundial, estava bem, tranquilão de saúde, treinando legal. A pessoa interrompe uma carreira dessa, ninguém se conforma e ninguém deve se conformar com isso. Eu sou pai, ingressei com ele no jiu-jitsu”, completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também pediu justiça para o filho. “A Justiça já existe naturalmente num processo desse. A gente tem que cobrar para não deixar no esquecimento e esse bandido estar na rua novamente. Vamos estar cobrando advogado, polícia e tudo mais. Ele tem que ser lembrado sempre com alegria dele, antes de entrar nas lutas, nas festas, quando estava nas arquibancadas. A alegria era contagiante”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.