Palmeiras acerta venda de Endrick para o Real Madrid

247 - O Palmeiras acertou nesta quinta-feira a venda do atacante Endrick, de 16 anos, para o Real Madrid, em uma operação deve ser oficializada pelos clubes por um valor de cerca de 70 milhões de euros (cerca de R$ 393 milhões na cotação atual). As informações são do portal Globo Esporte.

O clube brasileiro receberá exorbitantes 60 milhões de euros (cerca de R$ 337 milhões). O restante da operação, relativo a impostos, será pago pelo clube espanhol.

