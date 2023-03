Palmeiras anuncia ex-Flamengo como primeiro reforço de 2023

Apoie o 247

Por Guilherme Paladino, 247 - O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira (28), sua primeira contratação para o elenco masculino na temporada de 2023. O volante colombiano Richard Ríos, ex-Guarani (SP), de 22 anos, assinou contrato para defender as cores alviverdes até dezembro de 2025, com opção de prorrogação por uma temporada.

“Estou feliz por estar em um clube tão gigante como o Palmeiras. É uma equipe que vem se destacando muito nas competições nacionais e internacionais. Fiquei impressionado com a estrutura, que dá todo o suporte aos atletas”, afirmou o jogador em seu anúncio.

Richard formou-se nas categorias de base do Flamengo (RJ), tendo disputado sete partidas pelo profissional do clube em 2020 - inclusive, uma das partidas foi justamente um empate contra o Palmeiras, por 1 a 1, no Allianz Parque. Em 2021, foi emprestado ao Mazatlán, do México e, no ano seguinte, assinou em definitivo com o Guarani de Campinas, clube pelo qual disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

Adaptado ao Guarani, o colombiano se destacou no atual Campeonato Paulista, atraindo a atenção do Palmeiras e outros gigantes do futebol nacional. Seu saldo foi de dois gols, uma assistência e a presença entre os primeiros colocados nos critérios de desarmes e passes-chave (que geram situação de gol).

Devido ao bom desempenho no estadual, atleta ainda revelou que torcedores do Palmeiras passaram a ligar para seu celular pedindo que ele aceitasse a proposta do Alviverde da capital paulista: “desde que começaram os rumores, eu fiquei muito feliz. Recebi muitas mensagens nas redes sociais, muitas ligações – não sei como eles chegaram ao meu telefone (risos). Esse carinho é sempre muito importante para o jogador se sentir acolhido. Depois disso, eu quis ainda mais vir para o Palmeiras. Espero retribuir isso nos treinos e nos jogos da melhor forma”.

Ríos será o décimo colombiano da história do clube – os oito anteriores foram Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina, Borja e Angulo, que está emprestado ao Orlando City-EUA.

