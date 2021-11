Palmeiras é tricampeão da Copa Libertadores da América

Apoie o 247

247 - O Palmeiras foi o grande vencedor da Copa Libertadores da América neste sábado (27), em disputa realizada no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O time marcou 2x1 contra o Flamengo.

A vitória do Verdão chegou com gol de Deyverson, fora do tempo regulamentar, aos quatro minutos do primeiro tempo da prorrogação. O primeiro gol do Palmeiras foi de Raphael Veiga, aos cinco minutos do primeiro tempo.

O Flamengo buscou o empate aos 26 minutos do segundo tempo com gol de Gabriel Barbosa, o Gabigol, que aproveitou o passe de Arrascaeta e sacudiu a rede.

Mesmo com mais precisão de passe e melhor aproveitamento dentro de campo, o rubro negro não conseguiu levantar a taça.

Com a vitória por 2x1, o Palmeiras se sagrou tricampeão da Libertadores, após vencer em 1999 e em 2020.

