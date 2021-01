Palmeiras goleia Corinthians por 4 a 0 e acaba com invencibilidade do rival

Com o resultado, Palmeiras sobe para 51 pontos no Campeonato Brasileiro e fica a apenas 6 do líder, São Paulo. O Verdão é finalista da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e da Libertadores, contra o Santos edit

247 - O Palmeiras venceu o Corinthians por 4 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, nesta segunda-feira, 18. Em seu centésimo jogo pelo Porco, Raphael Veiga fez dois dos quatro gols e Luiz Adriano fez os outros dois.

Com o resultado, o Verdão quebrou a invencibilidade de sete jogos do rival alvinegro. O Palmeiras, com o resultado, sobe para 51 pontos no Campeonato Brasileiro e fica a apenas 6 do líder, São Paulo (57), mas tem um jogo a menos em relação ao tricolor. Os dois times se enfrentarão no dia 5 de fevereiro pela 34ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras é finalista da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e da Libertadores, contra o Santos.

Derrotado e goleado, o Corinthians ficou em nono lugar com 42 pontos.

