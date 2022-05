Palmeiras goleia e garante melhor campanha nos grupos da Libertadores

Apoie o 247

Agência Brasil - O Palmeiras garantiu a melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores após golear o Deportivo Táchira (Venezuela) por 4 a 1, na noite desta terça-feira (24) no Allianz Parque, em São Paulo.

Com este resultado o Verdão fechou a primeira fase da competição continental com 100% de aproveitamento (seis vitórias em seis partidas), liderando o Grupo A com 18 pontos, dez de vantagem sobre o Emelec (Equador), que também avançou para as oitavas de final.

Jogando diante de sua torcida, o Palmeiras começou pressionando, e abriu o placar aos 14 minutos, quando Gustavo Scarpa cruzou para a área, onde o goleiro Varela tentou cortar a jogada mas viu a bola passar por baixo de suas pernas.

Seis minutos depois o centroavante Rafael Navarro foi derrubado na área e o juiz assinalou pênalti. Gustavo Scarpa cobrou com categoria, deslocando o goleiro e ampliando para 2 a 0.

No início do segundo tempo, logo aos dois minutos, o Táchira ainda ensaiou uma reação, ao diminuir com o zagueiro Gutiérrez após cobrança de escanteio. Mas a noite era mesmo do Palmeiras, que aos 11 minutos marcou o terceiro com Rony, que desviou de calcanhar após cruzamento de Dudu.

A equipe de Abel Ferreira queria mais, e chegou aos 22 minutos, em novo gol em cobrança de pênalti de Gustavo Scarpa.

Com este resultado o Palmeiras quebrou o recorde de gols marcados na fase de grupos de uma edição da Libertadores no formato atual, chegando ao total de 25 e superando a marca de 21 do River Plate (Argentina) no ano de 2021.

Depois da boa apresentação pela Libertadores, o Verdão joga pelo Brasileiro, onde faz clássico com o Santos no domingo (29) na Vila Belmiro.

