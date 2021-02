Palmeiras perde para o Al Ahly nos pênaltis e termina o Mundial de Clubes em quarto

Após empatar em 0 a 0 e perder nos pênaltis, o Palmeiras voltará do Qatar com a pior campanha de um time sul-americano no Mundial de Clubes da Fifa edit

247 - O Palmeiras perdeu a disputa pelo terceiro lugar no Mundial de Clubes, em Doha, no Catar. A equipe brasileira acabou derrotada pelo Al Ahly nos pênaltis, por 3 a 2, depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. Felipe Melo desperdiçou a cobrança que definiu a derrota.

Com a quarta colocação no Mundial de Clubes, o Palmeiras fez a pior campanha de um clube sul-americano na história do torneio, desde 2000. Ao lado Cruzeiro, o Palmeiras é um dos times brasileiros que não conseguiu marcar gol em na história dos Mundiais, desde 1960.

O Palmeiras viaja ao Brasil nesta sexta-feira. E não terá tempo para descansar. No domingo, às 18h15, o Verdão recebe o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O time é o sétimo colocado, com 53 pontos. Nos dias 28 de fevereiro e 7 de março, o Palmeiras ainda decide a Copa do Brasil contra o Grêmio.

