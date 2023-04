Palmeiras supera São Paulo em tamanho da torcida; Flamengo e Corinthians lideram

Veja quais são as maiores torcidas do futebol brasileiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa "O Maior Raio-x do Torcedor", encomendada pela CNN e Itatiaia e realizada pela Quaest, revelou uma mudança no ranking das torcidas brasileiras. A torcida do Palmeiras agora é maior do que a do São Paulo, ocupando o terceiro lugar no ranking com 9% dos entrevistados, enquanto os são-paulinos ficaram em quarto lugar com 8%. Essa ultrapassagem pode ser explicada pelo fato de o Palmeiras possuir uma torcida mais nacional do que o São Paulo atualmente.

Em primeiro lugar no ranking está o Flamengo, com 24% das respostas, seguido pelo Corinthians com 18%.

A pesquisa foi realizada com 6.507 torcedores com idade igual ou superior a 16 anos em 325 cidades brasileiras entre os dias 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiabilidade é de 95%.

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.