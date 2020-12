Palmeiras vai testar Felipe Melo para Covid-19, após o jogador encontrar Bolsonaro sem máscara

247 - O Palmeiras decidu testar o jogador Felipe Melo para o novo coronavírus, após o jogador participar, sem máscara, de um encontro com Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, em Brasília.

Segundo o Globoesporte, o novo exame no volante deve ser feito nesta sexta-feira. Apesar de considerar um erro Felipe Melo participar sem máscara de um evento público, com várias pessoas, o Palmeiras não irá multar ou punir o jogador, pois vê a situação como um compromisso pessoal, que pode acontecer com qualquer atleta.

Em vídeos publicados nas redes sociais, o jogador, além de estar sem máscara, aparece em alguns eventos ao lado do presidente, nos quais houve aglomeração. Ninguém nos vídeos usa máscara.

O conhecimento liberta. Saiba mais