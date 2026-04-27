Palmeiras vence Bragantino e segue líder isolado do Brasileiro
247 - O Palmeiras confirmou sua força na disputa do Campeonato Brasileiro ao vencer o Bragantino por 1 a 0, fora de casa, e manter a liderança isolada da competição. Com o resultado, o time paulista chegou aos 32 pontos na 13ª rodada, consolidando sua posição no topo da tabela após mais uma atuação eficiente.
De acordo com informações da Agência Brasil, a vitória do Verdão foi construída em um confronto equilibrado, realizado na noite de domingo (26), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O gol decisivo foi marcado ainda no primeiro tempo, garantindo três pontos importantes longe de seus domínios.
A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira encontrou dificuldades diante do Bragantino, que apresentou forte resistência ao longo da partida. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu abrir o placar aos 20 minutos da etapa inicial, quando o atacante argentino Flaco López aproveitou jogada de intensidade do paraguaio Ramón Sosa para balançar as redes.
Com o resultado negativo, o Bragantino permaneceu com 17 pontos e ocupa a 9ª posição na tabela. Já o Palmeiras segue isolado na liderança, ampliando sua vantagem sobre os concorrentes diretos na briga pelo título.
Na vice-liderança, o Flamengo também teve atuação de destaque ao golear o Atlético-MG por 4 a 0, em Belo Horizonte. Os gols foram marcados por Arrascaeta, Plata e Pedro, que anotou duas vezes. Com a vitória, o Rubro-Negro chegou aos 26 pontos, enquanto o time mineiro caiu para a 15ª colocação, com 14 pontos.
O Fluminense aparece na terceira posição, também com 26 pontos, após vencer a Chapecoense por 2 a 1 no Maracanã. O Tricolor abriu o placar com Savarino, em cobrança de pênalti, viu Ênio empatar para a equipe catarinense, mas garantiu o triunfo nos minutos finais com o atacante John Kennedy.
Outros resultados da rodada incluem a vitória do Corinthians sobre o Vasco por 1 a 0, o triunfo do Grêmio pelo mesmo placar diante do Coritiba e o resultado positivo do Athletico-PR, que superou o Vitória por 3 a 1.