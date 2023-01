Palmeiras vence o América-MG e é bicampeão da Copinha

O gol do título saiu nos acréscimos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Palmeiras venceu o América-MG por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (25) e foi bicampeão da Copinha 2023.

Ruan Ribeiro marcou para o Palmeiras, e Renato Marques fez para o América-MG. Nos acréscimos, quando Patrick cabeceou, fez o gol do título.

Ruan Ribeiro, com nove gols, terminou como o artilheiro da competição, enquanto Kevin foi eleito o craque do torneio. Ambos são do Palmeiras.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.